A comentadora do 'Passadeira Vermelha' ficou indignada com as críticas que dirigiram à jornalista Sara Pinto.

Sara Norte não conseguiu disfarçar a sua indignação perante os comentários que foram feitos por algumas pessoas após a jornalista da TVI Sara Pinto ter anunciado que estava grávida pela terceira vez. No programa 'Passadeira Vermelha' desta quarta-feira, dia 26, a artista comentou o assunto sem 'papas na língua'. "Eu vou dizer: 'estas pessoas são mal pinadas'. Desculpem, as pessoas são mal amadas", corrigiu, depois de Liliana Campos, apresentadora do formato, tê-la chamado a atenção. "A senhora está a partilhar uma felicidade, um filho, para quem quer ser pai é a maior benção. Isto para mim não é gente", completou.