Apesar das desavenças, a união está sempre presente no seio do clã Kardashian/Jenner. Prova disso foi a mais recente fotografia partilhada por Kim Kardashian na sua conta de Instagram. Trata-se de uma selfie onde surge reunida com as irmãs, nomeadamente, Khloé e Kourtney Kardashian e ainda Kylie Jenner.

Na legenda da imagem, Kim relembrou a falta de Kendall, que não estava presente.

Importa sublinhar que nos últimos tempos o clã deu que falar por causa das grandes discussões com Kourtney. Esta decidiu que iria deixar de participar no reality show da família - 'Keeping Up With the Kardashians'.

