Os primeiros episódios do reality show 'Keeping Up With the Kardashians' da temporada 18 já foram exibidos e sem dúvida que um dos acontecimentos mais importantes é a desistência de Kourtney Kardashian do programa.

A própria teve a oportunidade de falar sobre o assunto na sua conta de Instagram, através das seguintes palavras:

"Estes dois primeiros episódios foram difíceis de ver para mim, mas é nos momentos mais escuros que a felicidade cresce. Finalmente tive a coragem de mudar o que há muito tempo não me estava a trazer felicidade e investir o meu tempo e energia naquilo que me traz. Escolham a felicidade!", sublinha.

De recordar que é também nestes episódios que Kourtney protagoniza um momento de agressões juntamente com a irmã, Kim Kardashian.

Leia Também: Vídeo mostra Kim e Kourtney Kardashian a agredirem-se durante briga