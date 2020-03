No âmbito da promoção à nova temporada do reality show 'Keeping Up With the Kardashian'.

A 18.ª temporada do reality show 'Keeping Up With The Kardashians' irá estrear em breve, como tal, Khloé Kardashian partilhou um vídeo de promoção ao programa protagonizado por ela. No referido vídeo, Khloé surge vestida com a mãe, Kris Jenner, como se estivesse a contar uma história de um conto de fadas. No destaque das várias imagens que os telespetadores poderão ver encontra-se uma discussão entre Kourtney e Kim Kardashian que acabou mesmo em agressões. Ora veja! Leia Também: Avó de Kim Kardashian está "em quarentena há mais de um mês" Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.