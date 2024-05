Pedro Pico recorreu à sua página de Instagram para fazer um novo esclarecimento sobre o caso de violência doméstica no qual José Castelo Branco foi acusado de agredir a mulher, Betty Grafstein.

"A razão pela qual eu, Pedro Afonso Pico, decidi ser a primeira pessoa a falar publicamente sobre a (ainda não provada) violência doméstica física e psicológica que Lady Betty supostamente sofre há mais de 20 anos, com dezenas de testemunhas neste momento a falarem, foi quando me apercebi que depois de falar com eles hoje que o caso clinico está muito grave", começa por dizer.

"Como podem ver neste vídeo, a Lady Betty fala com amor comigo - foi no dia que assinei o contrato que ela me pediu para eu assinar, para arrendar o seu palacete de Sintra, na altura em ruínas, para que eu pudesse pagar as suas dividas de hipotecas e ela não perder a sua casa. Aqui ela diz-me 'olá' e deseja-me muito amor!", faz saber.

"Mas o importante aqui é falar de toda a violência que mulheres sofrem todos os dias, durante toda a sua vida. Violência física e psicológica. A tristeza, a dor e a vergonha de ser uma figura incontornável da sociedade e da joalharia. Detentora de um carisma e profissionalismo, Betty sempre mostrou ser diferente", continua.

"Hoje sei de fontes próximas que o estado de Betty é muito, muito grave. Mandei boas energias à Betty e a todas as outras que sofrem todos os dias", diz por fim.

Importa recordar que Betty Grafstein continua internada numa unidade de saúde particular tendo sofrido, recentemente, uma embolia pulmonar.

