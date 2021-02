Khloé Kardashian e Tristan Thompson continuam a levar a sério o desejo de ter um segundo filho juntos. O casal já tem em comum a pequena True, de dois anos, e de acordo com uma fonte próxima de ambos, Khloé, de 36 anos, e Tristan, de 29, estão ativamente a tentar e a planear aumentar a família.

"A Khloé e o Tristan ainda querem dar um irmão à True. É a grande prioridade para os dois", disse a fonte à People. "Eles querem mesmo que dê certo", acrescentou.

“A Khloé está a passar a maior parte do tempo em Los Angeles enquanto o Tristan está a trabalhar em Boston. A Khloé gosta de visitar Boston, mas não quer morar lá”, partilhou ainda.

"O Tristan entende que ela queira estar com a sua família. A True adora brincar com todos os primos e é mais feliz em Los Angeles com eles", rematou.

