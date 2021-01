Khloé Kardashian está pronta para ser mãe pela segunda vez. A estrela do reality show 'Keeping Up With The Kardashians' considera ter mais um filho com o seu anterior companheiro, Tristan Thompson, pai da pequena True.

"Sinto que este é o momento para ter outro filho", revelou a celebridade na nova e última temporada do programa.

Importa referir que o relacionamento de Tristan e Khloé tem sido de altos e baixos.

Quando a Kardashian ainda estava grávida deparou-se com traições por parte do jogador de basquetebol numa discoteca. Meses mais tarde e após ter dado um oportunidade a Thompson, eis que decidiu pôr fim à relação quando este se envolveu com uma amiga da irmã, Kylie Jenner.

No ano passado surgiram rumores que davam conta que os dois estariam novamente juntos, mas nunca confirmados.

Leia Também: Khloé Kardashian está noiva? Anel levanta rumores