Khloé Kardashian negou os rumores de que estaria noiva de Tristan Thompson, depois de ter sido apanhada pelos 'paparazzi' com um vistoso anel de diamantes. A estrela de 36 anos tem uma história no mínimo explosiva com Tristan Thompson, um jogador de basquetebol de 29 anos.

Em 2018 surgiu um escândalo de traições por parte do atleta, pouco antes da filha dos dois ter nascido. Meses depois, surgiram rumores de um alegado envolvimento de Tristan com Jordyn Woods (na altura, melhor amiga de Kylie Jenner).

Desde então, pouco se sabe quanto à relação entre Khloé e Tristan. Há fãs que acreditam que a Kardashian acabou por o perdoar, daí as especulações quanto a um alegado pedido de casamento. No entanto, uma fonte garantiu ao jornal britânico Daily Mail que estes rumores são falsos.

