Sandrina é uma das 18 concorrentes da nova edição do programa 'Big Brother', da TVI, que mais tem dado que falar.

A jovem entrou no programa afirmando que pertencia à comunidade cigana, por ser filha de pai cigano, chegando mesmo a dizer que aos 12 anos até já tinha noivo. Porém, nas redes sociais rapidamente surgiram vários testemunhos que garantem que Sandrina não pode ser considerada cigana.

"A comunidade cigana diz que não pode ser considerada cigana. Um dia destes falaremos sobre isso", resumiu Manuel Luís Goucha ao comentar o tema na manhã desta quarta-feira no programa 'Você na TV'.

No program das manhãs da TVI, para comentar esta nova edição do 'Big Brother Zoom', estiveram ainda o humorista Hugo Sousa e a radialista Ana Isabel Arroja. E também a radialista acabou por desvendar outro dos segredos da história de Sandrina: "Diz-se que a mãe do ex-namorado lhe bateu", revelou.

Recorde-se que, no seu vídeo de apresentação, Sandrina confessou que aos 17 anos foi expulsa da casa do namorado, com quem vivia na altura, depois de a mãe do jovem ter ficado a saber que esta era de etnia cigana.

