Sean Penn está em Kiev para acompanhar ao detalhe o ataque da Rússia. O ator está no país para filmar, em parceria com a revista VICE, um documentário sobre a guerra no leste europeu.

Sean Penn está desde novembro a acompanhar o escalar da tensão entre Rússia e Ucrânia, mas apenas no início desta semana viajou para Kiev.

Através de um comunicado oficial do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é confirmada a presença do ator no país para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.

"O ator e diretor de cinema americano, vencedor do Óscar, Sean Penn, chegou à Ucrânia. O realizador veio a Kiev especificamente para registar todos os eventos que ocorrem na Ucrânia como documentarista e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país", pode ler-se na nota oficial.

Volodymyr mostra-se grato com a coragem e solidariedade de Sean Penn para com a Rússia: "Hoje, Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia na Ucrânia. O nosso país está-lhe grato por essa demonstração de coragem e honestidade".

"Sean Penn demonstra a coragem que falta a muitos outros, incluindo políticos ocidentais", reforça ainda o gabinete do presidente ucraniano.

Esta quinta-feira, dia 24, o ator foi visto a assistir a uma conferência de imprensa. Ainda que disfarçado, não conseguiu passar despercebido.

