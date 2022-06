Dois anos depois de ter sido mãe pela primeira vez, Carminho contou aos seguidores que o bebé é a sua cara.

A fadista tem optado por manter o filho longe dos holofotes e nunca mostrou uma fotografia da cara do menino. No entanto, esta quarta-feira, 1 de junho, assinalou o Dia da Criança com uma recordação da sua infância e revelou que o filho é parecido consigo.

"A sorte que esta criança teve... (Se quiserem saber como é a cara do meu filho aí têm)", escreveu.

Entre as reações, pode ler-se num comentário: "Verdade!!!! Igualzinho".

