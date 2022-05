"Fizemos a canção do ano". Foi com estas palavras que Bárbara Bandeira começou por festejar o prémio que recebeu pelo tema 'Onde Vais', feito com Carminho.

A cantora levou para casa o troféu Vodafone Canção do Ano e não podia estar mais feliz.

"A coisa mais bonita no meio disto tudo é terem sido vocês a decidir que uma canção que começou no meu piano às tantas da manhã merece este título. Nunca me vou cansar de agradecer a ti, Carminho, por teres confiado em mim, por teres deixado a música falar mais alto e acima de tudo por me ensinares tanto sem saberes", disse.

"É para mim o maior de todos os prémios ter ganho uma amiga como tu. Maninho, Sebastian, Ivo, Daniel, Tyoz, Paulo, nada disto aconteceria sem cada um de vocês. Isto é nosso. Estou tão orgulhosa daquilo que criámos", acrescentou numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira.

"Obrigada a todos por todo o amor e apoio mas acima de tudo por terem deixado esta canção entrar. Nas vossas casas, nos vossos carros, nos momentos mais complicados, ela esteve lá. Algo me diz que esta é daquelas que ficam para sempre", escreveu, por fim. Às palavras, a cantora juntou algumas imagens. Veja abaixo:

Leia Também: Bárbara Bandeira: Um armário de Barbie (repleto de cor de rosa)