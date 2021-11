Cristina Ferreira é uma das comunicadora mas bem sucedidas da atualidade, no entanto, a apresentadora tem outras paixões. Questionada por Ana Rita Clara, no âmbito do programa da TVI Ficção 'Bastidores', qual seria a profissão alternativa que escolheria, Cristina respondeu:

"Acho que seria decoradora. Gosto de celebrar cada vez mais os motivos da nossa vida, pôr uma mesa bem posta... tudo o que é belo e que nos traga alguma luz à vida, acho que me encanta".

Entretanto defende: "Iria sempre realizar os meus sonhos, porque iria à procura deles, que acho que é aquilo que nós todos devemos fazer. Quando não estamos bem, vamos à procura daquilo que nos encante. Não podemos viver infelizes, isso é o pior que podemos ter na nossa vida".

Veja aqui o momento.

Leia Também: Descontraído e elegante. Inspire-se neste visual de Cristina Ferreira