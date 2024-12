Pedro Chagas Freitas prestou uma homenagem a António Variações. Se estivesse vivo, o icónico músico português teria completado esta terça-feira, dia 3, 80 anos de vida. Não ficando indiferente à data, o escritor assinalou-a no Instagram através de um reflexão sobre a atual sociedade.

"Se fosse vivo, seria ainda uma pessoa muito à frente do seu tempo: capaz de deslumbrar os mais sensíveis e capaz de chocar os quadrados que, no seu tempo como no nosso, andam por aí, com o dedo sempre pronto a apontar — juízes ocos, vazios.

Havia, em Variações, a chama que ninguém apaga, uma luz em movimento, que o fazia viver à flor da pele — uma borboleta, talvez, fatalmente condenada à sensibilidade intratável. E que falta fazem mais como ele, com o desprendimento simples que só os grandes conseguem ter: com uma coragem sem travão, a maior das coragens: a daqueles que, haja o que houver, não se inibem de ser quem são.

Deixou-nos cedo demais; mas deixou-nos, mais ainda, essa rara lição: mais vale sermos criticados pelo que somos do que idolatrados pelo que não somos.

Parabéns por mais um aniversário, António. Obrigado por tudo".

Recorde-se que António Variações morreu a 13 de junho de 1984.

