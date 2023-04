Sofia Arruda tem vindo a partilhar na sua página de Instagram vários momentos vividos em São Tomé, onde está de férias com o marido, David Amaro.

Além de ter deixado um apelo para que "não se compre nada feito de casca de tartaruga nem apanhem os seus ovos", a atriz destacou algumas maravilhas do local.

"7h30 da manhã e a praia toda só para mim. Mas não pensem que às 9h, 10h ou 11h é diferente. Estamos na zona mais turística de São Tomé e estivemos com mais seis pessoas na praia se tanto! Já não devem haver muitos locais no mundo assim. É natureza no seu estado mais puro é", começou por relatar, não deixando de fora um momento em que ficou "cheia de medo".

"Para o bem e para o mal, que ontem à noite caiu uma tempestade e eu estava cheia de medo que o nosso chalé de madeira fosse parar ao mar. E se ficas doente aqui, boa sorte. A capital fica a três horas de jipe, sim o carro não passa tal é o tamanho dos buracos na estrada", partilhou, destacando depois que "as pessoas desta ilha são das mais queridas e prestáveis com que alguma vez se cruzou na vida".

"Se querem umas férias de aventura e roots é aqui. Se querem praias de areal imaculado, espreguiçadeiras e massagens esqueçam completamente. Estamos a falar de uma ilha onde não há saneamento básico em quase parte alguma (diria que em nenhum lado, mas não quero ser injusta), onde há cortes de energia diários, no sul só tens água quente duas vezes por dia… É o paraíso, mas o governo local, quanto a mim, não está a cuidar da sua população", destacou.

Por fim, mencionou as organizações que "ajudam a cuidar das crianças, adolescentes e idosos".

Veja na galeria o vídeo de Sofia Arruda na praia deserta.

Leia Também: Sofia Arruda 'aumenta temperaturas' com fotos de férias paradisíacas