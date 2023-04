É através do Instagram que Sofia Arruda tem partilhado vários momentos que está a viver nas férias em São Tomé com o marido, David Amaro. Entre as publicações, decidiu fazer um apelo.

"Às 6h30 da manhã fomos surpreendidos com a notícia de que os ovos de tartaruga tinham eclodido e que estavam prontos para ir para o mar. Na praia Inhame, onde estamos, há uma incubadora de ovos (basicamente resgatam os ovos que estão em risco de ser atacados pelos predadores: o homem, claro, cães e porcos)", começou por relatar num vídeo que mostra este momento único.

"Estes ovos ficam dois meses protegidos e quando estão prontos são levados para uma zona da praia com ondas e rochas para os tentar proteger de outro predador, os falcões que vêm às dezenas tentar apanhar estes bebés a caminho da água. Pudemos assistir a tudo sem interferir e nenhum dinheiro nos foi cobrado. Apenas doamos o que quisermos", explicou de seguida, deixando por fim o apelo:

"Por favor, não comprem nada feito de casca de tartaruga, não as comam e não apanhem os seus ovos, não são lembranças". Veja na galeria o vídeo que a atriz juntou às suas palavras.

