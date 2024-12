Depois de ter ficado em segundo lugar no programa 'Hell's Kitchen Famosos', Sofia Arruda partilhou alguns momentos da semana que antecede o Natal com os seus seguidores no Instagram.

Na partilha, publicada este sábado, 21 de dezembro, a atriz dá conta que os filhos estão doentes e, por isso, não tem conseguido dormir, mas a semana terminou em grande com uma visita do Pai Natal.

"Aquela semana antes do Natal em que andamos todos a tentar não ficar doentes (ou antes, a tentar não piorar), mas também acabou por ser uma semana mãe e filhos que terminou com a chegada do Pai Natal. Eu estou com zero horas de sono, mas a fazer o melhor que posso. Eles, são os melhores filhos do mundo. Boas festas para todos com amor", lê-se na legenda.

Veja as fotografias na publicação que mostramos abaixo.

