Catarina Miranda não conteve os nervos esta quinta-feira, 15 de maio, perante uma troca de palavras com João no 'Big Brother'. Visivelmente irritada, a concorrente partiu um copo no chão acabando por atingir Gabriel, a quem - em lágrimas - pediu desculpas.

"Sinto-me mesmo mal, não te queria aleijar. Estou mesmo preocupada contigo. Não era essa a minha intenção, estou mesmo muito enervada", começou por dizer numa conversa com Gabriel.

Entretanto, confessando-se farta das provocações de João, atirou: "Se eu for expulsa ele também tem de ser expulso por agressão psicológica. Este rapaz não tem noção de como deve estar lá fora".

"Ele é que devia ter vergonha pelo que faz", disse ainda, referindo-se aos comentários inapropriados do colega de casa.

