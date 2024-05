O clima na casa do 'Big Brother' está tenso. O almoço de hoje, dia 16 de maio, terminou com um momento de indignação de Catarina Miranda, que ao levantar-se da mesa, depois de uma troca de ideias com Inês, Gabriel e David, atirou um copo ao chão, partindo-o por completo.

Gabriel acabou por ser atingido com um estilhaço de vidro, tendo ficado a sangrar. Acabou prontamente socorrido pelos colegas de mesa.

Nas imagens, que poderá ver aqui, torna-se difícil perceber o que leva Catarina Miranda a 'explodir' de raiva, até porque, segundos antes, a mesma parecia calma nesta conversa.

Também não se sabe se o gesto intempestivo da concorrente valerá uma sanção, algo que poderá ser revelado nos blocos de imagens do final de tarde e da madrugada.

