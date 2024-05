Os espectadores do 'Big Brother' já votaram nos seus favoritos desta semana e há novidades na tabela de popularidade.

No último lugar, que na semana passada foi ocupado por Alexandre, entretanto expulso, encontra-se agora Margarida. As discussões com Catarina Miranda podem tê-la prejudicado, mas o facto de não estar nomeada permite-lhe inverter esta opinião.

João e Inês estão 'colados' a Margarida no fundo da tabela e completam, assim, o pódio dos menos consensuais.

Por outro lado, Daniel Pereira voltou a assumir-se como o favorito junto do público, repetindo a proeza da semana passada. Em segundo e terceiro lugares estão Carolina e Renata, que se mantêm nas mesmas posições.

Veja abaixo a lista completa.

1.º - Daniel

2.º - Carolina

3.º - Renata

4.º - André

5.º - Fábio

6.º - Catarina Miranda

7.º - David

8.º - Gabriel

9.º - Daniela

10.º - Inês

11.º - João

12.º - Margarida

