Todas as semanas, à quinta-feira, o 'Secret Story' lança o resultado do ranking de popularidade, depois dos seguidores no Instagram votarem.

Esta semana, os resultados mantêm-se mais uma vez, com Gonçalo a liderar os 'gostos' e Renata a ficar nos menos favoritos.

"Ontem pedimos-lhe, nas stories, para nos dizer quais os concorrentes que mais gostava. Aqui estão os resultados:

1.º Gonçalo; 2.º Margarida; 3.º Diogo Alexandre; 4.º Leo; 5.º Marcelo; 6.º Heitor; 7.º Maycon; 8.º João Ricardo; 9.º Renata", pode ler-se na publicação em que revelam os resultados.

