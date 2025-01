Esta semana há mudanças inesperadas no ranking de popularidade do 'Secret Story - Desafio Final'. Os resultados da popularidade dos concorrentes foram divulgados esta quinta-feira, 23 de janeiro, nas redes sociais do programa.

Iury foi destronada por Joana Diniz, que ocupa agora o primeiro lugar na lista dos favoritos dos espetadores. Logo de seguida surge Iury e em terceiro lugar Afonso.

Quanto aos menos gostados, em último lugar está a bailarina Daniela Santos. Surgindo antes dela, em 12.º e 11.º lugar, respetivamente, Tiago Rufino e Inês Morais.

Eis abaixo a lista completa: