Depois do fim da relação com Amelia Hamlin e após a 'ex' Kourtney Kardashian ter anunciado o noivado, Scott Disick tem sido visto em vários encontros.

Ainda na noite de domingo, 14 de novembro, foi visto com a 'ex' Christine Burke, de 25 anos, durante uma saída à noite.

Scott Disick, de 38 anos, encontrou-se com a antiga companheira, com quem namorou há cerca de cinco anos, e não passaram despercebidos às lentes dos paparazzi. Imagens que estão já a circular nas redes sociais. Veja na publicação abaixo:

