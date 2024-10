Kourtney Kardashian foi alvo de críticas nas redes sociais por causa da sua decoração de Halloween.

Foram vários os seguidores do Instagram que consideraram parte das decorações desadequada, nomeadamente, insufláveis de dois esqueletos numa posição sexual.

"Como mãe de quatro filhos acho repugnante que tenhas feito isso com aqueles insufláveis", destaca-se nos comentários.

"Os esqueletos, a sério? Tens algum respeito pelos teus filhos?", questionou outro.

"Ela ficou tão estranha desde que ficou com o jeito obscuro do Barker [seu marido]. Era mais conservadora quando estava com o Scott! [Disick, ex-companheiro]", disse mais um.



© Instagram - Kourtney Kardashian

Recorde-se que Kourtney é mãe de Mason, de 14 anos, Penélope, de 12 e Reign, de nove, frutos da anterior relação com Scott Disick. Em comum com Travis Barker tem Rocky, de 10 meses.

Leia Também: Família de Tupac quer descobrir se Diddy está ligado à morte de rapper