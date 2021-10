Scott Disick, de 38 anos, foi visto pela primeira vez desde que a ex-companheira Kourtney Kardashian, com quem namorou de 2005 a 2015, anunciou que está noiva de Travis Barker.

Embora tenha, supostamente, "perdido a cabeça" quando soube do noivado, não deixou de desfrutar de uma divertida noite com a modelo Elizabeth Grace Lindley, de 20 anos, no Hyde Sunset em West Hollywood.

De acordo com o Daily Mail, ambos estiveram juntos com um grupo de amigos até à madrugada, na sexta-feira, e fontes relataram que "saíram juntos num carro com motorista".

Para a ocasião, a jovem loira usava um minivestido preto, que combinou com umas botas de cano alto até ao joelho. Por sua vez, Scott Disick - que se separou da modelo Amelia Hamlin no mês passado - estava com um casaco escuro, calças largas e ténis.

Leia Também: Scott Disick mostra-se com o filho após noivado de Kourtney Kardashian