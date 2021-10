Scott Disick não ficou contente com o noivado da 'ex', tendo até decidido afastar-se do clã Kardashian.

Nesta fase, o antigo companheiro de Kourtney Kardashian parece estar focado nos filhos, como deu a entender na mais recente publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

Scott Disick publicou uma fotografia onde aparece na companhia do filho mais novo, Reign, de seis anos, captada em casa depois da escola.

Recorde-se que além do pequeno Reign, Kourtney e Scott têm ainda em comum o filho Mason, de 11 anos, e a filha Penelope, de 9.

