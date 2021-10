Scott Disick decidiu tirar algum tempo para processar o recente noivado da ex-companheira e mãe dos filhos, Kourtney Kardashian, com Travis Barker, noticia a revista People.

Barker, de 45 anos, pediu a mão de Kardashian, de 42, em casamento no passado domingo, no Rosewood Miramar Beach Hotel, Califórnia.

Assim que a novidade se tornou pública, Disick decidiu afastar-se da família, de quem sempre foi próximo, de maneira a "fazer as pazes" com tudo o que está a acontecer.

"O Scott não queria realmente lidar com o Travis e a Kourtney porque não sentia que o tinha de fazer. No início parecia apenas uma relação casual para ele, nada de sério. Por isso colocou isso de lado. Não deu grande importância, pensando mesmo que iriam separar-se", disse uma fonte.

"Mas isso não aconteceu e agora foi obrigado a lidar com isso, o que é desconfortável. Ele sabe que tem de se habituar e ultrapassar o desconforto. Percebe que esse não é o trabalho da Kourtney ou do Travis. É trabalho dele, e se vai dividir a custódia [dos filhos] com a Kourntey, o que tem acontecido, tem de processar e fazer as pazes com tudo", acrescenta.

Ainda esta semana, uma outra fonte revelou à publicação: "O Scott nunca aprovou o namoro da Kourtney com o Travis. Teve problemas com a relação. Sempre teve esta ideia de que ele e a Kourtney, eventualmente, iriam voltar a ficar juntos. Ficou chocado quando descobriu que ela estava a namorar com o Travis".

