Se já está com saudades do 'Taskmaster', então poderá recordar um dos momentos mais divertidos do programa da passada semana - pelo menos enquanto não chega o próximo.

Tal aconteceu quando os concorrentes foram desafiados a manter Nuno Markl - que vigia as tarefas - seco (tendo apenas dois minutos para pensar numa estratégia antes que o chuveiro começasse a deitar água).

Pedro Alves e Gabriela Barros deram o seu melhor, contudo, não conseguiram evitar que Markl ficasse encharcado.

Recorde o divertido momento:

Leia Também: Nuno Markl fala com burlão que lhe roubou a identidade