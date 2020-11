Depois de terem casado em 2018, Sasha Pieterse e Hudson Sheaffer deram as boas-vindas ao primeiro filho, como revelou no Instagram.

A atriz de 'The Pretty Little Liars' não podia estar mais feliz e partilhou com os fãs duas fotografias do bebé recém-nascido. "Hoje, há uma semana, as nossas vidas mudaram. Após 27 horas de trabalho de parto, o Hendrix Wade Sheaffer nasceu no dia 6 de novembro, às 5h39", disse a mãe 'babada'.

"Estamos completamente apaixonados por ele e ainda não conseguimos acreditar que ele é nosso", acrescentou.

Veja tudo na publicação abaixo:

