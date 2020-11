Cláudia Borges foi mãe pela primeira vez há precisamente dez anos, do pequeno Rodrigo. Uma data que a mãe 'babada' fez questão de assinalar na sua página de Instagram.

"Hoje é o dia dele. Uma década!!! Dez anos do miúdo mais incrível, meigo, simpático, educado, aquele que vê sempre o copo meio cheio, tudo na vida tem um lado positivo. Dez anos do miúdo que adora história, rochas, moedas antigas, que é apaixonado por animais, que tem a cabeça no ar. O dia do nosso primeiro amor!!! Parabéns meu piolho", escreveu a apresentadora da SIC na legenda de uma fotografia em que aparece junto do menino.

Recorde-se que Cláudia Borges e companheiro, Samuel Fotuna, também são pais de Carolina.

Leia Também: 14 anos! Cláudia Borges comemora aniversário de casamento