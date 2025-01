Inês Margarida Martins e Bruno Lima foram pais pela primeira vez no dia 24 de janeiro. O casal, que se conheceu no programa 'Casados à Primeira Vista', deu as boas-vindas à pequena Elisa.

Apesar das dificuldades assumidas pela recém-mamã, a criadora de conteúdos digitais tem partilhado os primeiros momentos da bebé.

Depois de mostrar a primeira noite em casa, Inês publicou, esta quarta-feira, 29 de janeiro, uma história na qual surge o carrinho de Elisa.

"Primeira visita à médica de família: check", escreveu.

