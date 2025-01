Inês Margarida Martins e Bruno Lima foram pais da pequena Elisa na passada sexta-feira, 24 de janeiro.

A primeira filha do casal era aguardada com muita expectativa pelos pais que se conheceram no programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista'.

Aos poucos e poucos, Inês tem mostrado aos seguidores como tudo está a correr e, esta segunda-feira, a criadora de conteúdos digitais partilhou que nem tudo é fácil.

"Isto é muito difícil e eu estou toda derreada, mas depois vejo esta imagem e vale tudo a pena", escreveu a recém-mamã numa imagem onde é possível ver o rosto da bebé.



