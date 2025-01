Inês Martins e Bruno Lima, que se conheceram no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, já são pais. A filha do casal nasceu esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, conforme anunciado por ambos através de uma ternurenta partilha no Instagram.

"Elisa Martins Soares de Lima • 24/01/25 • 3,49kg", lê-se na legenda da publicação.

A imagem escolhida mostra Inês com a menina ao peito e Bruno a sorrir para a câmara.

As mensagens de parabéns repetiram-se na caixa de comentários.

