Inês Margarida Martins está na reta final da gravidez e já se despediu do trabalho.

A consultora de imagem tem partilhado com os seguidores esta fase da sua vida e, esta sexta-feira, usou as redes sociais para anunciar que vai fazer uma paragem.

"Terminada a última consultoria de imagem da temporada. Vou ter saudades disto, mas agora é tempo de pausar e focar em botar esta bebé cá para fora. Em março estarei de volta - e com muitas novidades", escreveu Inês no Instagram.

© Instagram - Inês Margarida Martins

Em 2022, Inês Margarida casou-se com Bruno Lima no programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista'. Os dois vão agora ser pais do primeiro filho em comum, uma menina que terá o nome de Elisa.

