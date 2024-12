Já na reta final da gravidez, Inês Martins - ex-participante do 'Casados à Primeira Vista' - fez uma nova publicação no Instagram a declarar-se publicamente ao companheiro, Bruno Lima, que conheceu no programa da SIC.

"36 semanas - entrámos hoje, oficialmente, no último mês desta caminhada louca e inesperada. A nossa vida mudou 180 graus: mudámos de casa, de cidade, de 'mindset' e estamos prestes a mudar todas as rotinas e dinâmicas. Mas aquilo que não mudou foi o sentimento - ou talvez sim, porque está ainda mais forte e seguro. Amo-te, meu maridão gostoso", escreveu junto de duas fotografias onde aparecem a segurar uma ecografia.