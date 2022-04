Sarah Jessica Parker está infetada com Covid-19. A atriz testou positivo apenas alguns dias depois do marido, Matthew Broderick.

Uma informação que foi destacada num comunicado sobre o adiamento do espetáculo da Broadway, 'Plaza Suite'.

"Hoje a Sarah Jessica Parker testou positivo à Covid-19 com um segundo teste a confirmar o diagnóstico", diziam no comunicado.

"Com Matthew Broderick e Sarah Jessica Parker positivos à Covid-19, a apresentação desta noite do 'Plaza Suite' foi cancelada. Os produtores pedem desculpa pela inconveniência que causou ao público", acrescentaram, referindo que as novas datas do espetáculos serão anunciadas "o mais rápido possível".

"Todos desejamos que o Matthew e a Sarah Jessica tenham uma rápida recuperação", pode ainda ler-se na publicação que foi feita no Instagram.

