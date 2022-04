Devido a um "surto de Covid-19 na banda", Miguel Araújo viu-se obrigado a adiar o primeiro de três concertos para celebrar os 10 anos de carreira. Uma informação que o artista partilhou nas redes sociais esta terça-feira, 5 de abril.

Esta quinta-feira, 7 de abril, o cantor voltou a deixar uma mensagem nas redes sociais, onde anuncia "o cartaz com a nova data" e deixa uma palavra de carinho aos seus convidados, fãs e à banda, que "está em recuperação".

"Todos os convidados, com toda a generosidade, esforço, flexibilidade e gigantesca boa vontade, acabaram por conseguir confirmar a nova data. (Obrigado, António Zambujo, César Mourão, Cláudia Pascoal, Rui Veloso e Kapas!). Muito, muito obrigado a toda a equipa incrível que me mima e, de uma forma incansável, conseguiu reagendar esta empreitada de forma tão rápida e eficaz", escreveu, deixando alguns agradecimentos particulares.

"[...] Um obrigado a todas as milhares de pessoas que já tinham comprado o bilhetes por terem sido tão compreensivas. As melhoras rápidas para a malta da minha banda que está em recuperação", acrescentou, referindo depois que também esteve infetado com Covid-19 no início do ano, "sem nenhum sintoma".

