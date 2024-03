Sarah Ferguson surpreendeu tudo e todos ao fazer uma aparição especial no filme 'An American in Austen'.

A ex-cunhada do rei Carlos III, de 64 anos, desempenha o papel de duquesa numa cena de baile, na adaptação do romance de Jane Austen, 'Orgulho e Preconceito'.

O filme conta a história de uma bibliotecária norte-americana, Harriet, que acredita que nenhum homem na realidade se compara a Sr. Darcy. Depois de ser pedida em casamento, foge. Ao adormecer no caminho de carro até casa, acaba por acordar no cenário do clássico da literatura.

Esta não foi a primeira vez que a duquesa de York aceitou participar num projeto de ficção. Em 2009, juntamente com a filha mais velha, a princesa Beatrice, integrou o filme 'The Young Victoria'.

Importa notar que a mãe das princesas Beatrice e Eugenie encontra-se a batalhar contra um cancro da pele. Isto depois de no ano passado ter vencido a luta contra um cancro da mama.