Jack Brooksbank, marido da princesa Eugenie, está no centro de uma polémica depois de terem sido divulgadas fotografias suas em Itália a bordo de um iate na companhia de outras mulheres. A filha do príncipe André, por sua vez, estaria no Reino Unido a cuidar do filho de ambos, August, de cinco meses.

Tudo indica que Jack estava no iate na qualidade de embaixador da Casamigos, a marca de tequila de George Clooney e Rande Gerber, e foi precisamente esse ponto de vista que a sogra, Sarah Ferguson, frisou ao abordar publicamente o assunto.

Em declarações ao programa 'The One Show', da BBC, a mãe da princesa Eugenie defendeu o genro, afirmando que este estava "a fazer o seu trabalho".

"O Jack é um homem íntegro, é uma das minhas pessoas preferidas. [...] Ele é um ótimo pai, um marido fantástico. Esta história é completamente fabricada, ele trabalha como embaixador da Casamigos e estava a fazer o seu trabalho. Acho que é muito importante esclarecer isso", reforçou.

