Para a maioria dos pais de primeira viagem, os dias após o nascimento do bebé é composto pela interminável muda de fraldas e noites sem dormir. No entanto, esta não parece ser a realidade do marido da princesa Eugenie, como nos mostram as recentes fotografias de Jack Brooksbank.

Enquanto a neta da rainha Isabel II está em casa com o bebé, que nasceu no início do ano, Jack desfruta de um passeio de barco, tendo-se divertido ao lado de amigas enquanto passa o fim de semana na ilha italiana Capri.

Brooksbank viajou para o país para participar num evento de caridade repleto de estrelas, mas a mulher, Eugenie, ficou em Windsor a cuidar do primeiro filho de ambos, August, de cinco meses.

O marido da princesa é embaixador da marca de tequila Casamigos, um patrocinador do Unicef Summer Gala, que decorreu na noite de sexta-feira, cujos bilhetes custaram entre cerca de 9 mil euros a 30 mil.

Mas antes da gala, Jack Brooksbank passou a tarde a bordo de um barco com Rachel Zalis - ex-editora da revista Glamour que agora é a diretora global da Casamigos - e a modelo Maria Buccellati. Nesse momento de muita diversão, também estava a manequim Erica Pelosini, e até houve topless durante os banhos de sol e mergulhos.

Jack e Maria chegaram a posar juntos e a fotografia foi partilhada no Instagram da modelo, de acordo com o Daily Mail.

Jack Brooksbank e Maria Buccellati© Instagram

