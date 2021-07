A princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, viram-se obrigados a adiar o batizado do filho, August Phillip Hawke Brooksbank, que iria ser realizado este sábado, 10 de julho.

O casal viu-se forçado a cancelar o evento à última hora depois de um dos convidados ter sido informado que teria de ficar em isolamento. Não se sabe ao certo se este esteve em contacto com um caso positivo ou se o próprio testou positivo ao novo coronavírus.

De acordo com a People, Eugenie e a família, incluindo a rainha Isabel II, iriam reunir-se na Capela de Todos os Santos, em Windsor. A irmã de Eugenie, a princesa Beatrice, e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi - que se casaram na mesma capela em julho de 2020 e estão à espera do primeiro filho em comum - também iriam estar presentes.

Por causa da regras devido à pandemia, o evento iria contar com 30 pessoas, que seguiam depois para o Royal Lodge, a casa dos pais de Eugenie, o príncipe Andrew e Sarah Ferguson.

O The Sun foi o primeiro a avançar com a informação, que citou uma fonte a dizer que assim que ouviram o alerta do isolamento do convidado, "ninguém foi capaz de se reunir". "Eles cancelaram a cerimónia e depois a receção", acrescentou.

Recorde-se que o menino nasceu no dia 9 de fevereiro e é o 9.º bisneto da rainha Isabel II.

