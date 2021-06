Esta terça-feira, dia 29, a princesa Eugenie aproveitou o bom tempo que se faz sentir em Londres para conhecer uma exposição instalada no Green Park, no centro da capital inglesa. E não foi sozinha.

Na sua companhia estava o filho, o pequeno August, de quatro meses, como deu conta uma publicação nas redes sociais.

A filha do príncipe André posou junto dos enormes elefantes de madeira expostos no parque e ao seu colo encontra-se o filho, quem roubou todas as atenções. Ora veja.

