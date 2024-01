Sarah Ferguson continua a trabalhar apesar de ter recebido um segundo diagnóstico de cancro, desta vez, cancro de pele.

A duquesa de York, de 64 anos, tomou conhecimento do seu estado de saúde pouco depois de ter terminado os tratamentos contra um cancro da mama.

Foi precisamente deste assunto que falou em entrevista à revista Hello!. Sarah destacou o apoio incondicional que tem recebido das filhas, a princesa Beatrice, de 35 anos, e a princesa Eugenie, de 34, frutos do anterior casamento com o príncipe André, irmão do rei Carlos III.

Por outro lado, um amigo da duquesa acrescentou à publicação: "Ela é uma das pessoas mais resilientes que conheci. Enfrenta as coisas e é assim que tem lidado com esta situação".

"Um segundo diagnóstico é muito para qualquer pessoa, mas não a vai impedir de escrever, de fazer o seu trabalho solidário ou qualquer coisa que queira. Está em casa. As raparigas e o André têm sido fantásticos. Está com os netos", continua.

O mesmo amigo nota que Sarah tem sido animada por todo o amor e apoio que a tem rodeado.

