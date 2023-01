Sarah Ferguson acredita que Lisa Marie Presley morreu na sequência do desgosto que teve com a perda do filho, Benjamim, em 2020.

"Acho que ela está com o Ben agora", disse a duquesa de York em declarações ao Page Six.

"Penso que precisamos de nos certificar que a Finley, a Riley e a Harper serão apoiadas daqui em diante", notou igualmente, chamando a atenção para as filhas de Lisa, Riley Keogh, de 33 anos, e as gémeas, Finley e Harper, de 14.

"Ela tinha tanto orgulho nelas, tanto. Costumava mandar-me mensagens a dizer 'estou realmente entusiasmada com o quão maravilhosas as minhas filhas estão agora'", lembra.

Vale notar que a ex-mulher do príncipe André e Lisa eram amigas de longa data.

