Grávida pela primeira vez, Sara Prata começou hoje os verdadeiros afazeres para a chegada da sua bebé. Como mostrou nas redes sociais, com uma fotografia em que aparece junto de várias pilhas de roupa, a futura mamã esteve dedicada a organizar as primeiras roupas da menina.

"Hoje comecei uma autêntica odisseia: passar roupa de bébé a ferro. Se há 1 ano me mostrassem esta foto ia achar que era a brincar... mas aqui estou eu e já cheia de truques! Quem mais usa este, de passar a ferro sentada no sofá? Mamãs eu sei que me entendem... é que a barriga já pesa", escreveu na legenda da publicação.

Vale recordar que Sara Prata revelou aos seguidores estar grávida em janeiro.

Leia Também: Com os fãs preocupados, Sara Prata explica ausência das redes sociais