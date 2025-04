A atriz está no sul do país com a família.

Sara Prata rumou ao sul do país para passar tempo de qualidade em família. A atriz partilhou fotos dos últimos dias onde aparece ao lado do marido, João Leitão, da filha Amélia e ainda da mãe e da sobrinha. "Demos a volta à Núria e estamos a aproveitar estes dias a 100%. Até aos escorregas fomos. E eu estou toda feliz por ter cá todas, a filha, a mãe, a sobrinha, o amor, tudo. Só queríamos ficar cá mais uma semana", escreveu a atriz na legenda da partilha.