Depois do vídeo através do qual anunciaram 'ao mundo' que aguardam a chegada do primeiro filho em comum e das imagens que mostram a reação dos filhos mais novos de Ricardo Martins Pereira ao saberem que iam ter mais um irmão, eis que Sara Veloso, noiva de 'O Arrumadinho', partilhou a forma original como disse no trabalho que está grávida.

"Hoje revelo-vos como é que contei 'a notícia' aos meus colegas de escritório", anunciou Sara ao mostrar um vídeo no qual surge com uma camisola especial.

Na peça de roupa surgem dois quadradinhos, uma onde se lê gorda e outra com a palavra grávida. O X surge precisamente na palavra grávida, anunciando assim a novidade.

"E a melhor reação vai para… Laura Carvalho", disse ainda a futura mamã.

Ainda que este seja o primeiro filho em comum do casal, para 'O Arrumadinho' é o quarto rebento. O criador de conteúdos digitais é pai de Mateus e Benedita, fruto do antigo casamento com Ana Garcia Martins, e ainda de Henrique, resultado de uma outra relação.

