"Acabou o 'Desconfia' e vou ter muitas saudades": é desta forma que Sara Norte começa por falar de um dos projetos profissionais que mais a marcou nos últimos tempos - o espetáculo humorístico criado por Joana Marques.

"Admiro o teu talento, a tua audácia e o teu coração: és das boas e não me vou esquecer nunca, que sem perceberes, me deste muito mais do que imaginas. Deste-me força para seguir em frente numa altura em que já não acreditava em 'milagres'. Além disso és uma pessoa do car****. Gosto muito de ti!", afirma, referindo-se a Joana.

Entretanto, a atriz agradeceu ainda a Sónia Tavares, Cláudio Almeida e David Carronha, Vasco Pereira, Éder Lopes, entre outros.

"Obrigada ao público e a todas as pessoas que me enviaram mensagens. Fico mesmo feliz. Estou sempre a dizer, mas é verdade: SOU UMA SORTUDA! Obrigada a todos!", completa.

