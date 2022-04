Sara Matos esteve na manhã desta sexta-feira no programa 'Casa Feliz', da SIC, e deu nas vistas com um conjunto amarelo bem veranil.

A atriz quis contrariar o tempo cinzento que está a marcar o início da primavera e apostou num visual amarelo já a pensar nos dias soalheiros.

A estrela do look foi o fato - blazer e calções - em amarelo pastel que combinou com um top estilo corpete branco e ténis no mesmo tom. Veja na galeria.

Vale lembrar que Sara Matos foi convidada no programa matutino a propósito da nova edição do 'Ídolos', que estreia amanhã e da qual é apresentadora.

Leia Também: Sara Matos: "Olho para o meu bebé e sinto-me completa"