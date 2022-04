Sara Matos será a próxima entrevistada de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', na SIC. A atriz e apresentadora do novo programa 'Ídolos' falou apaixonadamente da maternidade, experiência que vive com grande intensidade.

"Estou ali e estou a chorar… porque estou cansada e porque não sei se estou a fazer a coisa da melhor maneira… mas olho para o meu bebé e sinto-me completa", evidencia.

"Ainda sinto que estou a digerir tudo. Seis meses parece muito, mas ao mesmo tempo não é nada. (...) Em termos emocionais é muito forte, nunca estamos num sítio seguro", completa num vídeo partilhado por Daniel nas redes sociais.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Oliveira (@daniel__oliveira)

Recorde-se que Sara foi mãe do pequeno Manuel há seis meses, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira.

Leia Também: Sara Matos em 'Alta Definição' no dia da estreia de 'Ídolos'